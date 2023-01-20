Более 300 детей остаются без вести пропавшими

13:15 20 января Киев, Украина

По данным на 20 января без вести пропавшими считаются 345 украинских детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.

"Информация по данным государственного портала розыска детей Дети войны по состоянию на 20 января 2023 года: 345 детей - пропавшие, 13916 - депортированы, 9103 - найдены, 126 - возвращены", - отмечается в инфографике сообщения.

Добавим, что речь идет только об официально задокументированных случаях: настоящие показатели могут значительно отличаться от приведенных.