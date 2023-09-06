Более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку на полигонах Британии
14:40 30 августа Киев, Украина
Более 20 тысяч украинских военных прошли подготовку на полигонах Великобритании, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генштаба, перед учениями каждый из бойцов получил всю необходимую амуницию и вещевое довольствие.
"Украинским военным выдают все, что понадобится им как во время тренировок, так и на фронте. Это не только форма и обувь для лета и зимы, бронежилеты и шлемы, но и тактические очки и перчатки, аптечки, спальниками и карематы, а также удобные и прочные рюкзаки и сумки, чтобы все это перевозить", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Генштабе, все вещи украинские военные
получили в рамках многонациональной тренировочной операции "Интерфлекс".
“Таким образом Великобритания осуществляет действенную и весомую поддержку Украины в ее борьбе против неспровоцированного вторжения российских оккупантов. И сейчас поддержка уже превысила сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов", —
говорится в сообщении.
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