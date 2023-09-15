Более 2 248 мужчин уехали из Украины через систему "Шлях" и не вернулись - журналисты

12:54 15 сентября Киев, Украина





Информацию об этом предоставило издание NGL.media.



В течение нескольких месяцев



Согласно NGL.media, стоимость подобной "услуги" на черном рынке оценивается в 3000-5000 долларов с человека, что означает десятки миллионов долларов в сумме.



Издание отметило, что не опубликовало имена уклонистов, но сосредоточилось на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые содействовали им, представляя соответствующие ходатайства в ЛОВА. Всего было выявлено 372 таких организации. Более 2 248 мужчин покинули Украину по разрешениям от Львовской областной военной администрации (ЛОВА) через систему "Шлях" для дальнобойщиков и не вернулись, были идентифицированы журналистами. Это также привело к выявлению 372 организаций, связанных с их нелегальной переправкой.Информацию об этом предоставило издание NGL.media.В течение нескольких месяцев журналисты проводили расследование использования системы "Шлях" и обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, имеющих отношение к убегающим из страны мужчинам в призывном возрасте. Кроме того, журналисты идентифицировали 2248 мужчин, получивших разрешения от ЛОВА на временный выезд, но не вернувшихся.Согласно NGL.media, стоимость подобной "услуги" на черном рынке оценивается в 3000-5000 долларов с человека, что означает десятки миллионов долларов в сумме.Издание отметило, что не опубликовало имена уклонистов, но сосредоточилось на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые содействовали им, представляя соответствующие ходатайства в ЛОВА. Всего было выявлено 372 таких организации.

"Рекордсменами" стали две организации, действующие по одному адресу в городе Николаев Львовской области - местная ячейка всенационального общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб".



Журналисты подчеркнули, что часть беглецов могли действовать самовольно, без участия руководства организаций. Тем не менее, отмечается, что настойчивое избегание разъяснений с их стороны вызывает вопросы и подразумевает наличие скрытых мотивов у руководства этих организаций.