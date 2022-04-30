Более 23 тысяч российских вояк уже не вернутся домой. Данные Генштаба

12:17 30 апреля Киев, Украина

Сегодня, 30 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях армии захватчиков. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов оккупантов. Потери личного состава армии РФ опережают потери техники, так как техники осталось мало, а солдат по-жуковски не жалеют.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 23 200 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1008 (+22) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед.,

артиллерийских систем - 436 (+1) ед.,

РСЗО - 151 (+0) ед.,

средства ПВО - 77 (+4) ед.,

самолетов -190 (+1) ед.,

вертолетов - 155 (+0) ед.,

автомобильной техники - 1701 (+6) ед.,

корабли / катера - 8 (+0) ед.,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4).

специальная техника - 32 (+1).

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

Как отметили в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении, данные уточняются.

Ранее в Генштабе сообщали, что за минувшие сутки ВСУ на Донбассе отразили 14 атак врага.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что РФ сбилась с графика наступления на несколько дней.