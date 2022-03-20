Бойцы Нацгвардии разбили врага под Рубежным

09:02 19 марта Киев, Украина

В Луганской области украинские нацгвардейцы остановили наступление российских оккупантов на город Рубежный. Враг потерял два десятка военнослужащих и был вынужден отступить.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Рубежное и Попасная - украинские. Под обстрелами все города области. Четверо погибших и 10 раненых. Повреждены более 50 зданий. Бои за Рубежное и Попасную продолжаются. Нацгвардейцы остановили наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной Старой Краснянки на украинское Рубежное. Во время боя они уничтожили два десятка российских оккупантов и заставили их отступить. Войска врага сопровождали свои наступательные действия сорокаминутным обстрелом города из минометов и ствольной артиллерии", - написал Гайдай.

Сейчас в городе, когда нет обстрелов со стороны оккупантов, идет эвакуация гражданского населения. В населенном пункте отсутствуют свет, вода, газ, отопление и мобильная связь. Огромные проблемы с подвозом гуманитарной помощи.