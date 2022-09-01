Бойцы морской пехоты ВСУ выслеживают и уничтожают врага

13:42 21 августа Киев, Украина

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обнародовали видео, как выслеживают и атакуют российских оккупантов. Ролик опубликован на странице батальона в Facebook.

"Чем ближе ко Дню Независимости, тем активнее россияне пытаются захватить нашу землю. Они заходят малыми группами, пытаются накопить силы, думая, что мы не знаем о них, или не увидим. Но они еще не понимают, с кем они связались", - говорится в подписи.

Защитники подчеркивают, что теперь захватчики точно поймут, почему украинский чернозем такой плодородный.

"Потому что таких, как они, здесь в четыре слоя закопано", - отметили морпехи.

Ранее воины 503-го отдельного батальона заявили, что работают по старой проверенной схеме: "Видишь - стреляй!"

В рф морпехи отказываются возвращаться в Украину - ГУР.