Бойцы морской пехоты ВСУ выслеживают и уничтожают врага

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обнародовали видео, как выслеживают и атакуют российских оккупантов. Ролик опубликован на странице батальона в Facebook.
Защитники подчеркивают, что теперь захватчики точно поймут, почему украинский чернозем такой плодородный.
Ранее воины 503-го отдельного батальона заявили, что работают по старой проверенной схеме: "Видишь - стреляй!"
В рф морпехи отказываются возвращаться в Украину - ГУР.
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