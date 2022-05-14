Бойцы Азова докладывают о масштабных потерях противника

10:52 14 мая Киев, Украина

Вот уже 78 дней в Украине гремит война. Вся страна с замиранием сердца следит за стойким сопротивлением бойцов-азовцев в окруженном врагами Мариуполе. В тяжелейших условиях наши воины продолжают бить рашистов. С начала войны защитники Мариуполя уничтожили около шести тысяч российских захватчиков и более 100 единиц бронетехники. Об этом заявил заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламарь ("Калина") во время военной панели Киевского форума безопасности.

"Нашим гарнизонам удалось уничтожить около шести тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это больше 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", - сказал он.

Паламарь подчеркнул, что на штурм Мариуполя враг бросил свои элитные подразделения.

"Это 150 дивизия, это 68 танковый полк. Это 83 бригада ВДВ. Это 346 бригада ГРУ, спецназ. Это 22 бригада спецназ ГРУ. Это 9 полк морской пехоты ДНР. Это 810 бригада черноморского флота. Это 155 Тихоокеанская бригада. И это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники Вагнера и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", - сказал он.

Заместитель командира полка Азов отметил, что враг превалировал в количестве вооружения и количестве пехоты.

"Эта группировка насчитывала около 14 тысяч военнослужащих. Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты как тактической, так и стратегической авиации. И множество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период", - подчеркнул он.

В то же время Святослав Паламарь подчеркнул, что оборона Азовстали, которую пытаются штурмовать российские войска, продолжается.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода Азовсталь всех людей.