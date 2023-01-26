Бои за Соледар: за сутки 85 обстрелов и 8 боевых столкновений

13:04 26 января Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. За прошедшие сутки, 25 января, в близи Соледара было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений. Всего за прошедшие сутки на Бахмутском направлении было 199 вражеских обстрелов.Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

“Наши силы организованно вышли оттуда, заняли заранее подготовленные рубежи обороны. Вышли не хаотично, не было паники, не было никакого побега, массовых взятий в плен, что хотел враг и раздувал в своих телеграм-каналах. Там и сейчас идут жесткие бои. За сутки в районе Соледара было 85 обстрелов и 8 боевых столкновений”, - сказал Череватый.

Спикер отметил, что Бахмутское направление остается наиболее горячим. Жестокие бои продолжаются в районе Соледара, Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Благодатного, Бахмута, Клещеевки.

“Наши силы обороны постоянно держат удар врага, который пытается наносить удары со всех видов артиллерии, РСЗО, авиации”, - отметил Череватый

Спикер отметил, что после выхода украинских сил из Соледара линия обороны выровнялась. Он также добавил, что тактика постоянных атак и обстрелов со стороны противника не изменилась.