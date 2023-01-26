Бои за Соледар: за сутки 85 обстрелов и 8 боевых столкновений

За прошедшие сутки, 25 января, в близи Соледара было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений. Всего за прошедшие сутки на Бахмутском направлении было 199 вражеских обстрелов.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
Спикер отметил, что Бахмутское направление остается наиболее горячим. Жестокие бои продолжаются в районе Соледара, Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Благодатного, Бахмута, Клещеевки.
Спикер отметил, что после выхода украинских сил из Соледара линия обороны выровнялась. Он также добавил, что тактика постоянных атак и обстрелов со стороны противника не изменилась.
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