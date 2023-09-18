Бои под Бахмутом оттянули силы рф, которые могли бы обороняться в Запорожской области - ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что украинское командование сделало правильный выбор, когда приняло решение защищать Бахмут до последнего, а после его захвата военными рф проводить там контрнаступление.
Об этом говорится в ежедневном отчете ISW.
Авторы публикации напоминают, что решение Генерального штаба ВСУ не отступать из Бахмута, а затем бороться за его возвращение вызвало критику некоторых экспертов.
В частности, эти эксперты заявляли, что Бахмут не имеет большого стратегического значения, и украинские военные могли использовать с большей пользой свои боеспособные подразделения, которые сражались в этом районе.
Однако в сообщении ISW говорится, что "украинские защитные и контрнаступательные операции в районе Бахмута, которые проводились с лета 2022 года, были хорошо реализованы с оперативной точки зрения и помогли отвлечь на себя большой объем российской боевой силы, который иначе мог быть использован для укрепления российской обороны на юге Украины.
По заявлению ISW, сейчас в районе Бахмута действуют военные двух из четырех российских дивизий Воздушно-десантных войск, а с июня этого года на этом направлении были задействованы три из четырех отдельных бригад ВДВ.
Авторы публикации напоминают, что решение Генерального штаба ВСУ не отступать из Бахмута, а затем бороться за его возвращение вызвало критику некоторых экспертов.
В частности, эти эксперты заявляли, что Бахмут не имеет большого стратегического значения, и украинские военные могли использовать с большей пользой свои боеспособные подразделения, которые сражались в этом районе.
Однако в сообщении ISW говорится, что "украинские защитные и контрнаступательные операции в районе Бахмута, которые проводились с лета 2022 года, были хорошо реализованы с оперативной точки зрения и помогли отвлечь на себя большой объем российской боевой силы, который иначе мог быть использован для укрепления российской обороны на юге Украины.
По заявлению ISW, сейчас в районе Бахмута действуют военные двух из четырех российских дивизий Воздушно-десантных войск, а с июня этого года на этом направлении были задействованы три из четырех отдельных бригад ВДВ.
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