Бои на востоке накалились

16:49 30 мая Киев, Украина

Бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

По словам Мотузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВОТ АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.