Бои на востоке накалились
16:49 30 мая Киев, Украина
Бои на востоке достигли максимальной интенсивности.
По словам Мотузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВОТ АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.
"Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки оцепить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны. Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях"- Мотузяник .
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