Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных - Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключает возможного обмена арестованного по подозрению в коллаборационизме и пособничестве рф президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.
Об этом Подоляк сказал в эфире "Настоящего времени".
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Богуслаев, у которого есть российское гражданство, участвовать в обмене пленными, Подоляк провел аналогию с кумом российского президента Виктором Медведчуком.
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Богуслаев, у которого есть российское гражданство, участвовать в обмене пленными, Подоляк провел аналогию с кумом российского президента Виктором Медведчуком.
Так что исключать возможность обмена не надо, добавил чиновник.
Что известно
- 22 октября Служба безопасности Украины задержала Вячеслава Богуслаева, президента запорожского завода "Мотор Сич", специализирующегося на производстве и ремонте авиационных газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов. Его обвиняют в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.
- Шевченковский районный суд Киева взял на 60 суток под стражу президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержанного по подозрению в коллаборационизме и пособии государству-агрессору.
- Шевченковский райсуд Киева решил избрать Богуслаеву меру пресечения в закрытом режиме. Ходатайство об этом подали прокуроры, объясняя необходимость тем, что во время судебного заседания будут обсуждаться оборонные заказы, разглашение информации о которых в условиях войны может навредить стране.
- Журналисты-расследователи проекта "Схемы" выяснили, что Богуслаев получил гражданство российской федерации еще в 2000 году. При этом со времени приобретения гражданства рф Богуслаев не только являлся руководителем корпорации "Мотор Сич", но и был доверенным лицом кандидаты в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд.
- Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Занимая указанные должности, Вячеслав Богуслаев имел доступ к государственной тайне.
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