Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных - Подоляк

12:13 25 октября Киев, Украина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключает возможного обмена арестованного по подозрению в коллаборационизме и пособничестве рф президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.

Об этом Подоляк сказал в эфире "Настоящего времени".



Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Богуслаев, у которого есть российское гражданство, участвовать в обмене пленными, Подоляк провел аналогию с кумом российского президента Виктором Медведчуком.

"Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, чтобы освободить своих ребят", - сказал Подоляк.

Так что исключать возможность обмена не надо, добавил чиновник.

"Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Реальных, а не этих вот фиктивных ряженых красных директоров. Эти субъекты также могут попасть в список на обмен", — сказал Подоляк.

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