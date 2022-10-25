Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных - Подоляк

12:13 25 октября Киев, Украина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключает возможного обмена арестованного по подозрению в коллаборационизме и пособничестве рф президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.
 
Об этом Подоляк сказал в эфире "Настоящего времени".

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Богуслаев, у которого есть российское гражданство, участвовать в обмене пленными, Подоляк провел аналогию с кумом российского президента Виктором Медведчуком.
"Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, чтобы освободить своих ребят", - сказал Подоляк.
Так что исключать возможность обмена не надо, добавил чиновник.
"Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Реальных, а не этих вот фиктивных ряженых красных директоров. Эти субъекты также могут попасть в список на обмен", — сказал Подоляк.
Что известно
  • 22 октября Служба безопасности Украины задержала Вячеслава Богуслаева, президента запорожского завода "Мотор Сич", специализирующегося на производстве и ремонте авиационных газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов. Его обвиняют в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.
  • Шевченковский районный суд Киева взял на 60 суток под стражу президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержанного по подозрению в коллаборационизме и пособии государству-агрессору.
  • Шевченковский райсуд Киева решил избрать Богуслаеву меру пресечения в закрытом режиме. Ходатайство об этом подали прокуроры, объясняя необходимость тем, что во время судебного заседания будут обсуждаться оборонные заказы, разглашение информации о которых в условиях войны может навредить стране.
  • Журналисты-расследователи проекта "Схемы" выяснили, что Богуслаев получил гражданство российской федерации еще в 2000 году. При этом со времени приобретения гражданства рф Богуслаев не только являлся руководителем корпорации "Мотор Сич", но и был доверенным лицом кандидаты в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд.
  • Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Занимая указанные должности, Вячеслав Богуслаев имел доступ к государственной тайне.