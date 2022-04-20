Богдан уверен, что при выполнении Минских соглашений в Украине начнется гражданская война

Андрей Богдан, в интервью Ксении Собчак заявил, что изменение КУ в отношении оккупированной Россией территории Донбасса могут привести к гражданской войне.
"Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов (оккупированной РФ территории Донбасса. - Ред.), вот это требование реально невыполнимое", - сказал Богдан, напомнил, что попытка внести такие изменения при президенте Порошенко привела к броску гранаты и жертвам возле Верховной Рады.
"Это невозможно, у нас начнется гражданская война", - добавляет экс-глава ОП.
Он предположил, что Порошенко подписал Минские соглашение из-за наступления российских войск под Дебальцево: "Наверное он думал о тех парнях, которых там убивают".
Кроме того Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара: "Эта группа должна закрыться, сделать шаг назад".
"Внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов (оккупированной РФ территории Донбасса. - Ред.), вот это требование реально невыполнимое", - сказал Богдан, напомнил, что попытка внести такие изменения при президенте Порошенко привела к броску гранаты и жертвам возле Верховной Рады.
"Это невозможно, у нас начнется гражданская война", - добавляет экс-глава ОП.
Он предположил, что Порошенко подписал Минские соглашение из-за наступления российских войск под Дебальцево: "Наверное он думал о тех парнях, которых там убивают".
Кроме того Богдан убежден, что в переговорах в Минске компромисс не достигается из-за превращения данной площадки в инструмент пиара: "Эта группа должна закрыться, сделать шаг назад".
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