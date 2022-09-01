Боевые потери живой силы врага достигли уже 43 750 человек - Генштаб

09:37 15 августа Киев, Украина

Российские войска с 24 февраля по 15 августа на фронте потеряли более 43 750 человек.

 
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего с начала вторжения войск рф в Украину потери врага составляют (в скобках – данные за последние сутки):
  • личного состава – около 43 750 (+200),
  • танков ‒ 1876 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 985 (+5) ед,
  • РСЗО – 261 ед,
  • средств ПВО – 136 ед,
  • самолетов – 233 ед,
  • вертолетов – 195 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
  • крылатых ракет - 187 ед,
  • кораблей / катеров - 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,
  • специальной техники – 92 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.