Боевые потери живой силы врага достигли уже 43 750 человек - Генштаб

Российские войска с 24 февраля по 15 августа на фронте потеряли более 43 750 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего с начала вторжения войск рф в Украину потери врага составляют (в скобках – данные за последние сутки):
Всего с начала вторжения войск рф в Украину потери врага составляют (в скобках – данные за последние сутки):
- личного состава – около 43 750 (+200),
- танков ‒ 1876 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 985 (+5) ед,
- РСЗО – 261 ед,
- средств ПВО – 136 ед,
- самолетов – 233 ед,
- вертолетов – 195 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
- крылатых ракет - 187 ед,
- кораблей / катеров - 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,
- специальной техники – 92 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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