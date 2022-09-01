Боевые потери оккупантов на 9 августа

09:48 09 августа Киев, Украина

Украинские военные ликвидировали около 42 640 (+300 за сутки) российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.

Уничтожены:



1817 (+6) танков

4076 (+6) боевых бронированных машин

964 (+4) артиллерийских системы

261 (+0) реактивная система залпового огня

133 (+1) средства ПВО

223 (+0) самолета

193 (+1) вертолета

757 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня

185 (+3) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

2998 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн

87 (+1) единиц специальной техники