Боевые потери оккупантов на 9 августа

Украинские военные ликвидировали около 42 640 (+300 за сутки) российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.
Уничтожены:
1817 (+6) танков
4076 (+6) боевых бронированных машин
964 (+4) артиллерийских системы
261 (+0) реактивная система залпового огня
133 (+1) средства ПВО
223 (+0) самолета
193 (+1) вертолета
757 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня
185 (+3) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров
2998 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн
87 (+1) единиц специальной техники
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