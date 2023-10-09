Боевые действия в Израиле не окажут влияния на помощь Украине — представитель Еврокомиссии

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль, не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС. Помощь Украине остается приоритетом.
Мамер напомнил о выступлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен 7 октября в Бордо.
В то же время представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отметил, что на завтрашней экстренной встрече министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Израиле и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте.
Напомним, Еврокомиссия заморозила финансовый пакет для Палестины после нападения ХАМАСа на Израиль.
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