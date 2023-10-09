Боевые действия в Израиле не окажут влияния на помощь Украине — представитель Еврокомиссии

19:57 09 октября Киев, Украина

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль, не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС. Помощь Украине остается приоритетом.



Мамер напомнил о выступлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен 7 октября в Бордо.

"Мы будем поддерживать украинский народ в конфликте с россией столько, сколько потребуется", - процитировал ее спикер ЕК.

В то же время представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отметил, что на завтрашней экстренной встрече министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Израиле и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте.

"Но это не означает, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", – заявил Стано.