Боевики «Вагнера» причастны к преступлениям в Украине

В Минске были задержаны боевики – 33 человека, среди которых 32 гражданина Российской Федерации. Правительство Беларуси попросило Украину отследить, было ли возможным участие боевиков «Вагнера» в преступлениях против Украины. О запросе пресс-служба написала в Facebook.
В четверг, 30 июля, состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Петра Врублевского и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
На встрече также обсудили подготовку к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в октябре 2020 года в Гродно, и сотрудничество стран в других сферах. В частности – поговорили о топливно-энергетической отрасли.
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