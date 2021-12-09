Боевики «Вагнера» причастны к преступлениям в Украине

19:25 30 Июль Киев, Украина

В Минске были задержаны боевики – 33 человека, среди которых 32 гражданина Российской Федерации. Правительство Беларуси попросило Украину отследить, было ли возможным участие боевиков «Вагнера» в преступлениях против Украины. О запросе пресс-служба написала в Facebook.

В четверг, 30 июля, состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Петра Врублевского и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

"Белорусская сторона проинформировала про ситуацию вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороны по поводу проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", – отметили в сообщении.

На встрече также обсудили подготовку к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет в октябре 2020 года в Гродно, и сотрудничество стран в других сферах. В частности – поговорили о топливно-энергетической отрасли.