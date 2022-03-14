Боевики ОРДЛО нарушают права детей на образование и свободу передвижения

18:55 14 июня Киев, Украина

Оккупационные власти Российской Федерации ограничивают перемещение несовершеннолетних из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на подконтрольную правительству Украины территорию, офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокурорами Департамента относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, достигших 14-летнего возраста, но не успевших получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдо-республики.

Таким образом, российские оккупанты "ограничивают права детей на образование", поскольку именно сейчас идет вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.

"Кроме того, такие действия нарушают ст. 50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", — отметили в Офисе генпрокурора.

Заместитель председателя Офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что оккупанты нарушают права 60 тыс. выпускников 9 и 11 классов из ОРДЛО.