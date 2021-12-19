Боевики на Донбассе издали более 100 тысяч книг по истории о связи региона с Россией

Боевики в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей выпустили 109 000 книг по истории для молодежи, в которых навязываются идеи "русского мира".
Об этом сообщила Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.
Тысячи книг боевики издали, потому что не имели материальной базы для преподавания курса истории Донбасса, который появился в учебных заведениях после захвата ими власти в 2014-м.
Напечатаны 100 тыс книг “История Донбасса: от древности до современности” и 9 тыс экземпляров “История Великой Отечественной Войны. Часть 1”, которые должны получить школы и профтех учреждения, а будут учиться по ним школьники с 5-го по 11-й класс.
По словам Денисовой, несмотря на присутствие исторических фактов, в книгах навязывают идею неотделимости оккупированного Донбасса от так называемого "русского мира" и уничтожают с их помощью национальную идентичность детей, вынужденных жить в оккупации. Омбудсмен обратилась в Офис генерального прокурора, ведь ускорение незаконной интеграции молодежи боевиками вызывает у нее беспокойство.
Подконтрольные боевикам медиа сообщают, что на следующий год в ОРДЛО ожидают большую партию учебников для образовательных учреждений из России.
Напомним, что Офис генпрокурора зафиксировал более 20 тысяч военных преступлений и преступлений против человечности, совершивших оккупационные администрации в Крыму и ОРДЛО. Среди них убийства, насильственные похищения и перемещения людей, изъятие государственного и частного имущества, милитаризация детей, принудительный незаконный призыв в Вооруженные силы РФ, уничтожение культурных ценностей и нарушение экологических норм.
Правозащитники не в первый раз говорят, что Украине нужны стратегические решения по защите детей на оккупированных территориях.
Об этом сообщила Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.
Тысячи книг боевики издали, потому что не имели материальной базы для преподавания курса истории Донбасса, который появился в учебных заведениях после захвата ими власти в 2014-м.
Напечатаны 100 тыс книг “История Донбасса: от древности до современности” и 9 тыс экземпляров “История Великой Отечественной Войны. Часть 1”, которые должны получить школы и профтех учреждения, а будут учиться по ним школьники с 5-го по 11-й класс.
По словам Денисовой, несмотря на присутствие исторических фактов, в книгах навязывают идею неотделимости оккупированного Донбасса от так называемого "русского мира" и уничтожают с их помощью национальную идентичность детей, вынужденных жить в оккупации. Омбудсмен обратилась в Офис генерального прокурора, ведь ускорение незаконной интеграции молодежи боевиками вызывает у нее беспокойство.
Подконтрольные боевикам медиа сообщают, что на следующий год в ОРДЛО ожидают большую партию учебников для образовательных учреждений из России.
Напомним, что Офис генпрокурора зафиксировал более 20 тысяч военных преступлений и преступлений против человечности, совершивших оккупационные администрации в Крыму и ОРДЛО. Среди них убийства, насильственные похищения и перемещения людей, изъятие государственного и частного имущества, милитаризация детей, принудительный незаконный призыв в Вооруженные силы РФ, уничтожение культурных ценностей и нарушение экологических норм.
Правозащитники не в первый раз говорят, что Украине нужны стратегические решения по защите детей на оккупированных территориях.
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