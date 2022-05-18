Боевиков и вражеского агента приговорили к реальным срокам

"Служба безопасности идентифицировала двух высокопоставленных чинов оккупационных группировок РФ, которые причастны к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленников в международный розыск",- Артем Дехтяренко.