Боевиков и вражеского агента приговорили к реальным срокам

Реальные сроки тюрьмы светят для пророссийских боевиков и вражеского агента,сообщает служба безопасности.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В Луганской области по материалам СБУ к заключению приговорены два боевика так называемой "ЛНР", которых захватили в плен в марте 2022 года. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы до 8 и 10 лет соответственно.
В Ровенской области по материалам спецслужбы, к 13 годам лишения свободы приговорен российский агент, который собирал разведданные по дислокации украинских войск, технике и движению грузовых локомотивов через станцию Ровно. Агент был задержан на попытке передачи оккупантам секретных данных.
Кроме этого сообщается о подозрениях двум российским военным, причастным к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале.
В Луганской области по материалам СБУ к заключению приговорены два боевика так называемой "ЛНР", которых захватили в плен в марте 2022 года. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы до 8 и 10 лет соответственно.
В Ровенской области по материалам спецслужбы, к 13 годам лишения свободы приговорен российский агент, который собирал разведданные по дислокации украинских войск, технике и движению грузовых локомотивов через станцию Ровно. Агент был задержан на попытке передачи оккупантам секретных данных.
Кроме этого сообщается о подозрениях двум российским военным, причастным к подрыву гидротехнических сооружений на Северо-Крымском канале.
Речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально – техническому обеспечению генерал – майоре Михаиле Ясникове и командире 11 отдельной инженерной бригады полковника Дмитрие Маркове.
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