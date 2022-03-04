Boeing предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на $2 миллиона

Компания Boeing направит гражданам Украины экстренную гуманитарную помощь на 2 миллиона долларов.
Отмечено, что $1 млн будет направлен CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды, гигиенических приборов.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.
Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.Компания Boeing направит гражданам Украины экстренную гуманитарную помощь на 2 миллиона долларов.
Отмечено, что $1 млн будет направлен CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды, гигиенических приборов.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.
Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.
Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.Компания Boeing направит гражданам Украины экстренную гуманитарную помощь на 2 миллиона долларов.
Отмечено, что $1 млн будет направлен CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды, гигиенических приборов.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.
Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии