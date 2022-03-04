Boeing предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь на $2 миллиона

09:25 04 Март Киев, Украина

Компания Boeing направит гражданам Украины экстренную гуманитарную помощь на 2 миллиона долларов.

 

Отмечено, что $1 млн будет направлен CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды, гигиенических приборов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.
Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.Компания Boeing направит гражданам Украины экстренную гуманитарную помощь на 2 миллиона долларов.

Отмечено, что $1 млн будет направлен CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды, гигиенических приборов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.
Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников в поддержку гуманитарной помощи Украине в рамках благотворительной программы компании.