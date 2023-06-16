БМП Bradley и снаряды: Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины

Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который войдут бронемашины Bradley и Stryker, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для HIMARS, противотанковых комплексов и систем противовоздушной обороны.
В министерстве отметили, что пакет включает "ключевые возможности для помощи усилиям Украины по возвращению своей суверенной территории" и поддержке украинских сил противовоздушной обороны. В него также войдут артиллерийские и противотанковые системы и боеприпасы на общую сумму до 325 миллионов долларов.
В частности, пакет содержит:
- дополнительные боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- зенитные комплексы "Стингер";
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы АТ-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- средства обеспечения тактической защищенной связи;
- запасные части и другое полевое оборудование.
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