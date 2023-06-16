БМП Bradley и снаряды: Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины

06:44 14 июня Киев, Украина

Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который войдут бронемашины Bradley и Stryker, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для HIMARS, противотанковых комплексов и систем противовоздушной обороны.
"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это разрешение является сороковым изъятием оборудования администрации Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пакет включает "ключевые возможности для помощи усилиям Украины по возвращению своей суверенной территории" и поддержке украинских сил противовоздушной обороны. В него также войдут артиллерийские и противотанковые системы и боеприпасы на общую сумму до 325 миллионов долларов.

В частности, пакет содержит:
  • дополнительные боеприпасы для передовых национальных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • зенитные комплексы "Стингер";
  • дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • противотанковые системы Javelin;
  • тяжелые противотанковые управляемые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • средства обеспечения тактической защищенной связи;
  • запасные части и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.