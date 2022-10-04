Bloomberg сообщил сложности транспортировки ядерного оружия в рф

13:54 04 октября Киев, Украина

Маломощное тактическое ядерное оружие замкнуто на десятке складов в разных частях россии. Его транспортировка занимает от нескольких часов до нескольких суток.



Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.



Американские и европейские чиновники заявляют, что в настоящее время нет никаких признаков подготовки к ядерному удару. Кремль на фоне потери своих позиций из-за украинского контрнаступления снова пытается намекнуть на возможное применение ядерного вооружения.



Угрозы являются частью масштабной попытки кремля запугать США и Европу, чтобы прекратить поддержку Украины и вынудить Киев начать переговоры на условиях москвы, отмечает агентство.



В россии еще со времен Холодной войны хранится около 1900 единиц такой техники, а также ракеты и самолеты, необходимые для ее запуска.



Отметим, что итальянская газета La Repubblica распространила информацию по движению российской подлодки Белгород, которую подхватили другие мировые медиа. Издание заявило, что "путин, кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния".



Медиа утверждало, что миссия подводной лодки Белгород, замеченной в арктических водах впервые в истории может испытать атомную торпеду Посейдон.



В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что по состоянию на понедельник, 3 октября, такая информация на сайте НАТО не была обнародована. Там отметили, что подобные необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм россии.