Блокировка границы: переговоры безрезультатны, перевозчики Польши продолжают давление

Согласно заявлению представителя Государственной пограничной службы Украины, Андрея Демченко, переговоры между Украиной и Польшей не привели к результатам, и польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы.
Пункты пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская" столкнулись с затруднениями в движении грузовиков, а также заметно скопление грузовиков близ пункта пропуска "Шегини".
Демченко отметил, что на границе в направлении "Ягодин" наблюдается наибольшее количество грузовиков, примерно 1300, а также по 500 грузовых автомобилей в направлениях "Краковец" и "Рава-Русская".
Польские перевозчики действуют так, что пропускают всего несколько грузовиков в час, что вызывает значительные задержки и создает огромные очереди.
Представитель ГПСУ также подчеркнул, что украинские пограничники усилили свою работу в направлении "Шегини" из-за увеличения потока автомобилей.
Пункты пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская" столкнулись с затруднениями в движении грузовиков, а также заметно скопление грузовиков близ пункта пропуска "Шегини".
Демченко отметил, что на границе в направлении "Ягодин" наблюдается наибольшее количество грузовиков, примерно 1300, а также по 500 грузовых автомобилей в направлениях "Краковец" и "Рава-Русская".
Польские перевозчики действуют так, что пропускают всего несколько грузовиков в час, что вызывает значительные задержки и создает огромные очереди.
Представитель ГПСУ также подчеркнул, что украинские пограничники усилили свою работу в направлении "Шегини" из-за увеличения потока автомобилей.
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