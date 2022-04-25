Близ Херсонщины ВСУ взяли под контроль 5 населенных пунктов

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

На временно занятых территориях Украины окупанты ограничивают права и свободы.

В частности, свободу передвижения – населенные пункты, готовящиеся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

"На Николаевщине и Херсонской области противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций", - говорится в сообщении.

По данным командования, отмечено усиление разведывательной активности в сторону админграницы Николаевской области.

ВСУ сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага.

"Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - сообщил он.

Там добавили, что потери окупантов составляют 73 человека и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.