Близ Херсонщины ВСУ взяли под контроль 5 населенных пунктов

В Николаевской области Силы обороны обеспечили контроль над территориями в районе 5 населенных пунктов вблизи административной границы с Херсонской областью.
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.
На временно занятых территориях Украины окупанты ограничивают права и свободы.
В частности, свободу передвижения – населенные пункты, готовящиеся к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.
По данным командования, отмечено усиление разведывательной активности в сторону админграницы Николаевской области.
ВСУ сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага.
Там добавили, что потери окупантов составляют 73 человека и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.
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