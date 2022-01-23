Блинкен: увольнение Коболева нанесло вред международному имиджу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью одной из украинских передачь акцентировал внимание на том, что смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании может сыграть злую шутку с Украиной в будущем.
"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", - заявил госсекретарь.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
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