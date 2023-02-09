Блинкен прокомментировал перспективу передачи самолетов Украине
11:59 09 февраля Киев, Украина
О процессе предоставления оружия Украине госсекретарь США Энтони Блинкен
отметил, что речь идет о "развивающемся процессе".
Об этом сообщает Голос Америки.
"Мы будем продолжать в тесном сотрудничестве с украинцами и партнерами делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть наиболее эффективным сегодня", - сказал Блинкен.
По словам госсекретаря, военная помощь Украине во время войны менялась в соответствии с тем, как менялся характер агрессии россии.
"Так же менялась и наша поддержка, мы всегда хотели убедиться, что Украина
имеет в своих руках оборудование, которое ей понадобится для защиты в этот момент. Не менее важным является умение украинцев эффективно его использовать. И это требует, в некоторых случаях, серьезной подготовки. И, наконец, все это нужно объединить в единую целостную стратегию", - сказал Блинкен.
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