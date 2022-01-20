Блинкен прилетает в Украину ночью - рабочая часть визита начнется завтра

12:30 05 Май Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетит сегодня в столицу ближе к полуночи, поэтому официальная часть его визита начнется 6 мая со встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания программу визита.



Сообщается, что первая встреча главного американского дипломата, намеченная на 9.30 утра, - с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.



Попрощавшись в 10.10 с Д.Кулебой, Э.Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10.35.



Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30 и продлится около часа. По информации издания, в настоящее время изыскивается возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12.40.



Намеченный на 14.15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, пройдет в виртуальном режиме. Также как и встреча в 15.15 с сотрудниками посольства США в Украине.



После запланированных на 15.50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.