10:27 24 августа Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении Госдепа США.



По словам Блинкена, 24 августа – это свидетельство независимости, суверенитета и демократии Украины, день гордости за ее силу и устойчивость, а также день чествования украинского наследия и культуры. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем независимости и пообещал, что США будут стоять рядом с Украиной и делать все, чтобы она имела все необходимое для самозащиты, восстановления и процветания.Об этом говорится в заявлении Госдепа США.По словам Блинкена, 24 августа – это свидетельство независимости, суверенитета и демократии Украины, день гордости за ее силу и устойчивость, а также день чествования украинского наследия и культуры.

"Вместе с вами мы отмечаем более трех десятилетий существования независимой страны, а также скучаем вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, отдавших свои жизни, защищая вашу страну. Мы стоим рядом с вами в борьбе за вашу любимую страну", – сказал он.

Госсекретарь также отметил, что сегодня также исполняется полтора года с тех пор, как кремль начал свое "брутальное, полномасштабное вторжение в Украину".

"18 месяцев бессмысленной агрессии, повлекшей смерть и разрушение по всей Украине", - сказал Блинкен.

Он отметил, что "именно благодаря" устойчивости ее народа Украина победит, а россия "заплатит высокую цену за то, что она сделала".