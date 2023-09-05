Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем независимости и пообещал, что США будут стоять рядом с Украиной и делать все, чтобы она имела все необходимое для самозащиты, восстановления и процветания.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
По словам Блинкена, 24 августа – это свидетельство независимости, суверенитета и демократии Украины, день гордости за ее силу и устойчивость, а также день чествования украинского наследия и культуры.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
По словам Блинкена, 24 августа – это свидетельство независимости, суверенитета и демократии Украины, день гордости за ее силу и устойчивость, а также день чествования украинского наследия и культуры.
Госсекретарь также отметил, что сегодня также исполняется полтора года с тех пор, как кремль начал свое "брутальное, полномасштабное вторжение в Украину".
Он отметил, что "именно благодаря" устойчивости ее народа Украина победит, а россия "заплатит высокую цену за то, что она сделала".
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