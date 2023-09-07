Блинкен объявил о выделении более $1 млрд помощи Украине

"Мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. В общем, мы передали ее более чем на 43 миллиарда долларов, с начала российской агрессии. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы вернули более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", - сказал Энтони Блинкен.