Блинкен назвал переговоры с украинским руководством - продуктивными

10:29 07 Май Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел переговоры с руководством Украины продуктивными и заверил в решимости США перед лицом российской агрессии.

Оценку переговорам с руководством страны он дал в Twitter.

"Продуктивное времяпровождение в Киеве с президентом Зеленским и всеми теми, с кем я встречался. Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал глава Госдепа.

Также он отметил, что США могут оказать дополнительную военную помощь Украине.

"Мы рассматриваем, какая дополнительная помощь, помимо той очень значительной помощи, которую мы уже оказали, включая снаряжение, была бы полезна Украине прямо сейчас. Это рассматривается очень активно", - сказал он.

Блинкен назвал Пентагон "главным партнером Украины".