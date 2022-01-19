Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с Боррелем

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Джозеп Боррель встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Лондоне в кулуарах министерского саммита G7.
В преддверии визита Блинкена в Украину стороны обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, сообщает сайт Европейской службы внешних связей.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем. Также сообщается, что дальнейшее обсуждение двусторонних отношений ожидается на саммите ЕС-США в Брюсселе, который пройдет в июне.
Напомним, ранее Блинкен заявлял, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы наладить стабильные отношения с Россией. И готова пойти на это, если Москва будет придерживаться такого же курса.
Отметим, согласно плану визита Блинкена в Украину, он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти.
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