Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с Боррелем

17:33 04 Май Киев, Украина

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Джозеп Боррель встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Лондоне в кулуарах министерского саммита G7.

В преддверии визита Блинкена в Украину стороны обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем. Также сообщается, что дальнейшее обсуждение двусторонних отношений ожидается на саммите ЕС-США в Брюсселе, который пройдет в июне.



Напомним, ранее Блинкен заявлял, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы наладить стабильные отношения с Россией. И готова пойти на это, если Москва будет придерживаться такого же курса.



Отметим, согласно плану визита Блинкена в Украину, он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти.