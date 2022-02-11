Блинкен и Лавров встретились в преддверье встречи президентов США и России

23:14 24 Май Киев, Украина

Несмотря на обсуждение важных вопросов для США и России, все понимали, что саммит необходим, для подготовки “ почвы ” перед встречей Владимира Путина и Джозефа Байдена. В среду состоялась встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Министры прибыли в столицу Исландии Рейкьявик.обсуждение важных вопросов для США и России, все понимали, что саммит необходим, для подготовкипочвыперед встречей Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Напряжение между государствами, которое усилилось в последнее время, схоже с напряжением во время Карибского кризиса, когда СССР разметил ядерные ракеты на Кубе. Ни у кого не возникает сомнений, что идет «Холодная война 2.0». Поэтому встреча двух лидеров должна проходить в мирном ключе по стабилизации отношений между двумя странами. И речь не идет даже об улучшении отношений, а именно о стабилизации , “ игре по правилам ” . США планируют достичь договоренностей и развития событий, как это происходило после вывода ракет СССР с Кубы.

Некоторые политические эксперты считают, что и у Путина, и у Байдена заведомо ложные ожидания от встречи.

Проанализировав диалог саммита Блинкена и Лаврова, становится понятно, что дипломаты готовы обсуждать проблемы третьих стран, однако отношения между Россией и США остаются и, вероятно, еще долго останутся на критически низком уровне.

Об этом свидетельствуют недвусмысленные угрозы со стороны Блинкена и Лаврова. “ Если же Россия будет действовать против нас и наших партнёров агрессивно, мы будем вынуждены ответить ” , - сказал госсекретарь США.

Впрочем, тон саммита прошел достаточно в “ теплом ” ключе, что еще раз подтверждает желание сбросить градус напряжение перед встречей Путина и Байдена.

несмотря на все попытки дипломатов, эго российского все испортить. В Западных странах, особенно в США уже давно принято считать Россию основной угрозой для безопасности всего мира. Хуже всего, что Москва ведет себя непредсказуемо, в чем также наблюдается стабильность: хакерские атаки, диверсии на территории стран НАТО, скопление огромного количества войск на границе с Украиной, провокации на Ближнем Востоке и т.д . Это говорит о намерении Путина, чтобы США начали относиться к нему, как равному к себе. Однако,все попытки дипломатов, эго российского президента можетиспортить. В Западных странах, особенно в США уже давно принято считать Россию основной угрозой для безопасности всего мира. Хуже всего, что Москвасебя непредсказуемо, втакже наблюдается стабильность: хакерские атаки, диверсии на территории стран НАТО, скоплениевойск на границе с Украиной, провокации на Ближнем Востоке и. Это говорит о намерении Путина, чтобы США начали относиться к нему, как равному к себе.

С другой стороны, Джо Байден хочет предсказуемого поведения Кремля и “ игры по правилам ” . Эксперты предполагают, что администрация президента США не ввела санкции против компании оператора Nord Stream 2 AG, которой управляет бывший сослуживец Путина Маттиас Варниг, только для заключения “ большой ” сделки между двумя президентами.