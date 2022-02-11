Блинкен и Лавров встретились в преддверье встречи президентов США и России

В среду состоялась встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Министры прибыли в столицу Исландии Рейкьявик. Несмотря на обсуждение важных вопросов для США и России, все понимали, что саммит необходим, для подготовки “почвы” перед встречей Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Напряжение между государствами, которое усилилось в последнее время, схоже с напряжением во время Карибского кризиса, когда СССР разметил ядерные ракеты на Кубе. Ни у кого не возникает сомнений, что идет «Холодная война 2.0». Поэтому встреча двух лидеров должна проходить в мирном ключе по стабилизации отношений между двумя странами. И речь не идет даже об улучшении отношений, а именно о стабилизации, “игре по правилам”. США планируют достичь договоренностей и развития событий, как это происходило после вывода ракет СССР с Кубы.
Некоторые политические эксперты считают, что и у Путина, и у Байдена заведомо ложные ожидания от встречи.
Проанализировав диалог саммита Блинкена и Лаврова, становится понятно, что дипломаты готовы обсуждать проблемы третьих стран, однако отношения между Россией и США остаются и, вероятно, еще долго останутся на критически низком уровне.
Проанализировав диалог саммита Блинкена и Лаврова, становится понятно, что дипломаты готовы обсуждать проблемы третьих стран, однако отношения между Россией и США остаются и, вероятно, еще долго останутся на критически низком уровне.
Об этом свидетельствуют недвусмысленные угрозы со стороны Блинкена и Лаврова. “Если же Россия будет действовать против нас и наших партнёров агрессивно, мы будем вынуждены ответить”, - сказал госсекретарь США.
Впрочем, тон саммита прошел достаточно в “теплом” ключе, что еще раз подтверждает желание сбросить градус напряжение перед встречей Путина и Байдена.
Впрочем, тон саммита прошел достаточно в “теплом” ключе, что еще раз подтверждает желание сбросить градус напряжение перед встречей Путина и Байдена.
Однако, несмотря на все попытки дипломатов, эго российского президента может все испортить. В Западных странах, особенно в США уже давно принято считать Россию основной угрозой для безопасности всего мира. Хуже всего, что Москва ведет себя непредсказуемо, в чем также наблюдается стабильность: хакерские атаки, диверсии на территории стран НАТО, скопление огромного количества войск на границе с Украиной, провокации на Ближнем Востоке и т.д. Это говорит о намерении Путина, чтобы США начали относиться к нему, как равному к себе.
С другой стороны, Джо Байден хочет предсказуемого поведения Кремля и “игры по правилам”. Эксперты предполагают, что администрация президента США не ввела санкции против компании оператора Nord Stream 2 AG, которой управляет бывший сослуживец Путина Маттиас Варниг, только для заключения “большой” сделки между двумя президентами.
Выходит, что от будущей встречи, лидеры ожидают каждый своего. Путин – удовлетворения значимости России на мировой арене. Байден – стабилизации действий России. Поэтому встреча президентов не должна принести долгожданной оттепели. Политологи считают, что Москва не станет послушным игроком, а Вашингтон не признает Путина как равного. Более того, если диалог пройдет успешно, то стороны будут обмануты ложными ожиданиями, что в дальнейшем, может еще больше испортить отношения между США и Россией.
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