Блинкен и Боррель обсудили последствия агрессии России против Украины

10:28 09 Январь Киев, Украина

Накануне предстоящих переговоров с представителями Российской федерации по вопросу безопасности в Европе, проходит тщательная подготовка участников переговорного процесса, заранее обсуждаются взгляды сторон на все возникающие вопросы и ожидаемые ситуации. Уже была проведена беседа Госдепа США с МИД Украины, в которой прошли согласование позиции стран в отношении к Росии.

Как стало известно, Госсекретарь США Энтони Блинкен и руководитель Евросоюза Жозеп Боррель в телефонной беседе обговорили последствия угроз РФ, против Украины.

Блинкен указал на необходимость совместных действий по поддержанию суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он сказал, что "любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу".

В ходе беседы Блинкен и Боррель поделились мнением по поводу построения внутренних и внешних дипломатических отношений после выставленных Россией предложений, касательно договоров о безопасности в Европе.

Обе стороны переговоров отметили продолжительное партнерство США и ЕС и их совместные усилия, направленные на сохранение трансатлантической безопасности и сопротивление вновь поступающим угрозам.

Следует напомнить, что буквально накануне Блинкен заявил о том, что Росссия намеренно выставляет заведомо невыполнимые предложения, поскольку это один их ее стратегических маневров.

Ранее агрессивную политику РФ в телефонном режиме обсудили Блинкен и глава МИД Украины Кулеба. Во время разговора Блинкен еще раз подтвердил полную поддержку и солидарность Альянса с Украиной.