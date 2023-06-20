Блинкен анонсировал "новый мощный пакет помощи США"

18:05 20 июня Киев, Украина





Об этом Блинкен сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли накануне международной Конференции по вопросам восстановления Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты продолжат выполнять обязательства по поддержке Украины. Он сообщил, что 21 июня объявит "новый мощный пакет помощи США".Об этом Блинкен сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли накануне международной Конференции по вопросам восстановления Украины.

"Президент Байден с начала агрессии россии против Украины говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко преданы этому. Мы будем продолжать выполнять это обязательство, включая новый мощный пакет помощи США, который я смогу объявить завтра (21 июня - ред.)", - подчеркнул Блинкен.

Как сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, эта неделя посвящена тому, чтобы поощрить частный сектор инвестировать в восстановление Украины.

"Мы понимаем, что это означает, что мы должны продемонстрировать, что эти инвестиции будут эффективными и безопасными", - сказал Клеверли.

По его словам, это означает, что Украина должна быть застрахована от вторжения. Как только будет успешно восстановлена украинская территория, последует дальнейшая интеграция в евроатлантические и европейские институции, отметил Клеверли.



Это также означает поддержку в проведении реформ, что будет способствовать инвестициям в Украину. Одной из таких вещей Клеверли назвал очень быстрое превращение вооруженных сил в очень эффективное военное учреждение.

"И мы хотим видеть ту же живость и темп реформы их государственных учреждений", - добавил министр.

По словам Блинкена, в Лондоне на конференции по восстановлению Украины представлено более 50 стран.

“Не просто для того, чтобы говорить о важности восстановления Украины после этой войны, а для того, чтобы убедиться, что она преуспевает как демократия, и сделать конкретные шаги в этом направлении. Вот о чем эти пару дней", – объяснил Блинкен.

Он добавил, что для будущего Украины как безопасного, суверенного, независимого государства нужны не только обеспечение его безопасности, но и экономики, демократии и полной интеграции в Европу.

"Это действительно обратные стороны украинского успеха, которые мы помогаем достичь. И это именно то, что происходит здесь на этой неделе, даже когда мы удовлетворяем потребности Украины в поле боя, когда она продолжает защищать и отвоевывать территории, захваченные у нее россией. Мы строим армию на долгосрочную перспективу, чтобы она была способна сдерживать и, в случае необходимости, защищать от предстоящей агрессии", — сказал Блинкен.

По словам Блинкена, если Украина собирается привлекать инвестиции, то не только от правительства, не только международных финансовых институтов, но и частного сектора.