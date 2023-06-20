Блинкен анонсировал "новый мощный пакет помощи США"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты продолжат выполнять обязательства по поддержке Украины. Он сообщил, что 21 июня объявит "новый мощный пакет помощи США".
Об этом Блинкен сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли накануне международной Конференции по вопросам восстановления Украины.
Об этом Блинкен сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли накануне международной Конференции по вопросам восстановления Украины.
Как сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, эта неделя посвящена тому, чтобы поощрить частный сектор инвестировать в восстановление Украины.
По его словам, это означает, что Украина должна быть застрахована от вторжения. Как только будет успешно восстановлена украинская территория, последует дальнейшая интеграция в евроатлантические и европейские институции, отметил Клеверли.
Это также означает поддержку в проведении реформ, что будет способствовать инвестициям в Украину. Одной из таких вещей Клеверли назвал очень быстрое превращение вооруженных сил в очень эффективное военное учреждение.
По словам Блинкена, в Лондоне на конференции по восстановлению Украины представлено более 50 стран.
Он добавил, что для будущего Украины как безопасного, суверенного, независимого государства нужны не только обеспечение его безопасности, но и экономики, демократии и полной интеграции в Европу.
По словам Блинкена, если Украина собирается привлекать инвестиции, то не только от правительства, не только международных финансовых институтов, но и частного сектора.
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