Блинкен: агрессор может инициировать фальшивый мир с Украиной

Москва может заключить фальшивый мир с Украиной, в том случае, если ее нынешние планы провалятся. Россияне могут подготовиться к новому наступлению.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает американский Госдеп.
Он считает, что война россии против Украины "почти наверняка закончится переговорами". Однако важно достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.
По его словам, этот сценарий возможен, если планы россии заставить украинский народ опустить руки провалятся.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает американский Госдеп.
Он считает, что война россии против Украины "почти наверняка закончится переговорами". Однако важно достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.
По его словам, этот сценарий возможен, если планы россии заставить украинский народ опустить руки провалятся.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии