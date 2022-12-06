Блинкен: агрессор может инициировать фальшивый мир с Украиной

18:44 06 декабря Киев, Украина

Москва может заключить фальшивый мир с Украиной, в том случае, если ее нынешние планы провалятся. Россияне могут подготовиться к новому наступлению.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает американский Госдеп.

Он считает, что война россии против Украины "почти наверняка закончится переговорами". Однако важно достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.

По его словам, этот сценарий возможен, если планы россии заставить украинский народ опустить руки провалятся.
 
"Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я подразумеваю: о, давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем", - объяснил Блинкен.