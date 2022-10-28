Благодаря помощи от союзников Украина сможет повышать защиту - Столтенберг

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, ВСУ успешно реагируют на угрозу с воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту.
Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.
Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.
Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и еще некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи формата "Рамштайн".
Столтенберг добавил, что предоставленная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, а это повлияло на успех всей кампании в целом.
Столтенберг добавил, что предоставленная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, а это повлияло на успех всей кампании в целом.
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