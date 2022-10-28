Благодаря помощи от союзников Украина сможет повышать защиту - Столтенберг

15:24 28 октября Киев, Украина





Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle. По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга , ВСУ успешно реагируют на угрозу с воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту.Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее - сейчас активизируются союзники" , - отметил генсек.

Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и еще некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи формата "Рамштайн".



Столтенберг добавил, что предоставленная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, а это повлияло на успех всей кампании в целом.