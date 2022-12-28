BlackRock намерен присоединится к восстановлению Украины после войны

09:23 28 декабря Киев, Украина

Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock планиурет присоединится к восстановлению Украины после войны. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства. И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины там будут представлены", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил о том, что провел совещание по работе банковской системы и сотрудничеству с МВФ.