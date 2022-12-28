BlackRock намерен присоединится к восстановлению Украины после войны
09:23 28 декабря Киев, Украина
Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock планиурет присоединится к восстановлению Украины после войны. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства. И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины там будут представлены", - подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил о том, что провел совещание по работе банковской системы и сотрудничеству с МВФ.
"Должны обеспечить в следующем году еще больше возможностей для украинцев и гарантированно сохранить прочность наших банковской и финансовой систем", - подытожил президент.
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