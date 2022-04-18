Битва за Донбасс будет в "классическом стиле" - WSJ

15:26 18 апреля Киев, Украина

Россия наращивает военное присутствие на востоке Украины , готовясь к новой фазе наступательной операции, которая будет сильно отличаться от боестолкновений в первые два месяца войны

Об этом пишет The Wall Street Journal

На этот раз армии России и Украины будут сражаться на открытой местности, используя большие массы войск и бронетехники.

«Можно сказать, что теперь это совершенно новая война», – говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе.

Он ожидает столкновений в «классическом стиле: сталь против стали, наступление с использованием массированной огневой мощи».



Российские войска, которым в начале войны не удалось реализовать задачи по захвату крупных городов во многом из-за проблем со снабжением и координацией, теперь будут действовать неподалеку от своих баз в западных регионах России, пишет WSJ.

Москва также назначила одного командующего операцией – Александра Дворникова. Украинцам до сих пор зачастую удавалось уничтожать российские подразделения с помощью небольших отрядов, вооруженных противотанковыми комплексами. Теперь линии снабжения будут растянуты у украинских войск, так как сражаться им придется на востоке страны, а вооружения и обеспечение поступают с запада, прежде всего через польскую границу.