Битва за Донбасс будет в "классическом стиле" - WSJ

Россия наращивает военное присутствие на востоке Украины, готовясь к новой фазе наступательной операции, которая будет сильно отличаться от боестолкновений в первые два месяца войны
Об этом пишет The Wall Street Journal
На этот раз армии России и Украины будут сражаться на открытой местности, используя большие массы войск и бронетехники.
Он ожидает столкновений в «классическом стиле: сталь против стали, наступление с использованием массированной огневой мощи».
Российские войска, которым в начале войны не удалось реализовать задачи по захвату крупных городов во многом из-за проблем со снабжением и координацией, теперь будут действовать неподалеку от своих баз в западных регионах России, пишет WSJ.
Москва также назначила одного командующего операцией – Александра Дворникова. Украинцам до сих пор зачастую удавалось уничтожать российские подразделения с помощью небольших отрядов, вооруженных противотанковыми комплексами. Теперь линии снабжения будут растянуты у украинских войск, так как сражаться им придется на востоке страны, а вооружения и обеспечение поступают с запада, прежде всего через польскую границу.
Западные чиновники и военные эксперты говорят, что главная цель России — попытаться отрезать некоторые из лучших сил Украины, которые расположены напротив оккупированных Россией районов Донбасса на юго-востоке Украины.
Для этого российские войска продвигаются на юг из района возле Харькова, а также, как ожидается, будут продвигаться на север от Мариуполя, если они смогут захватить этот портовой город на Азовском море.
Украинские силы пытаются помешать наступлению россиян с севера, постоянно нанося удары по российским войскам в районе Изюма, и отчаянно пытаются удержать Мариуполь, вопреки тому, что их запасы боеприпасов и продовольствия истощаются.
Если Россия получит контроль над востоком Украины, она может снова попытаться продвинуться на запад. Захват Одессы, последнего порта на Черном море, который до сих пор контролирует украинское правительство, превратит Украину в нацию, не имеющую выхода к морю.
Российские войска также могут попытаться захватить Днепр, юго-восточный город на реке Днепр, и возобновить штурм Киева.
Для этого российские войска продвигаются на юг из района возле Харькова, а также, как ожидается, будут продвигаться на север от Мариуполя, если они смогут захватить этот портовой город на Азовском море.
Украинские силы пытаются помешать наступлению россиян с севера, постоянно нанося удары по российским войскам в районе Изюма, и отчаянно пытаются удержать Мариуполь, вопреки тому, что их запасы боеприпасов и продовольствия истощаются.
Если Россия получит контроль над востоком Украины, она может снова попытаться продвинуться на запад. Захват Одессы, последнего порта на Черном море, который до сих пор контролирует украинское правительство, превратит Украину в нацию, не имеющую выхода к морю.
Российские войска также могут попытаться захватить Днепр, юго-восточный город на реке Днепр, и возобновить штурм Киева.
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