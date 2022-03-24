Безвизу с ЕС ничто не угрожает - Кулеба

17:36 30 октября Киев, Украина

Проблемы с безвизом, которые могли возникнуть из-за решения КСУ, урегулированы и сняты с повестки дня, после ряда решений СНБО



Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - добавил Кулеба.

По его словам, МИД вчера, 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.