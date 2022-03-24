Безвизу с ЕС ничто не угрожает - Кулеба
17:36 30 октября Киев, Украина
Проблемы с безвизом, которые могли возникнуть из-за решения КСУ, урегулированы и сняты с повестки дня, после ряда решений СНБО
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Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
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"После вчерашних решений СНБО и Кабмина я убежден, что вопрос временного прекращения действия безвиза с ЕС снят с повестки дня", - добавил Кулеба.
По его словам, МИД вчера, 29 октября, занимался преодолением последствий этой проблемы с точки зрения возможного приостановления безвиза.
"Пока единственные репутационные риски мы несем из-за решения КСУ. Потому что он, по сути, разрушил ту антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана совместно с нашими международными партнерами в интересах украинского народа и евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.
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