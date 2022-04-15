Безусловными лидерами на местных выборах стали партии "Слуга народа" и "Батькивщина"

Главы политических организаций, принимавшие участие в местных выборах, откровенно манипулировали избирательными цифрами в своих интересах. Но официальные данные ЦИК свидетельствуют, что украинцы поддержали команду президента Владимира Зеленского и главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Об этом сказала политический эксперт Александра Решмедилова.
Она напомнила, что в целом по стране в советы разных уровней избирались около 43 тысяч депутатов. По данным Центризбиркома, партия президента получила пять с половиной тысяч мандатов (14,5%), "Батькивщина" - почти четыре тысячи мест по всей стране (10,5%).
По мнению эксперта, официальные цифры разоблачают информационные манипуляции, к которым прибегали отдельные политические силы чуть ли не на следующий после закрытия участков день.
По мнению эксперта, официальные цифры разоблачают информационные манипуляции, к которым прибегали отдельные политические силы чуть ли не на следующий после закрытия участков день.
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