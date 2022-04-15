Безусловными лидерами на местных выборах стали партии "Слуга народа" и "Батькивщина"

09:40 19 ноября Киев, Украина

Главы политических организаций, принимавшие участие в местных выборах, откровенно манипулировали избирательными цифрами в своих интересах. Но официальные данные ЦИК свидетельствуют, что украинцы поддержали команду президента Владимира Зеленского и главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко

Об этом сказала политический эксперт Александра Решмедилова.

"Победитель местных выборов определяется по количеству мандатов, которые получает партия. По этому показателю лучший результат показали "Слуга народа" и "Батькивщина", - констатирует эксперт.

Она напомнила, что в целом по стране в советы разных уровней избирались около 43 тысяч депутатов. По данным Центризбиркома, партия президента получила пять с половиной тысяч мандатов (14,5%), "Батькивщина" - почти четыре тысячи мест по всей стране (10,5%).



По мнению эксперта, официальные цифры разоблачают информационные манипуляции, к которым прибегали отдельные политические силы чуть ли не на следующий после закрытия участков день.