Безработица во время войны - какой будет государственная поддержка

18:07 14 апреля Киев, Украина

Народные депутаты намерены урегулировать предоставление статуса безработного и параметры выплаты пособия по безработице на время действия военного положения.

Об этом свидетельствует законопроект №7275 от 11 апреля.



Согласно тексту законопроекта, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения предлагается предоставлять статус зарегистрированного безработного внутри перемещенному лицу (у которого отсутствуют документы) без требований, применяемых при обычной процедуре. Отдельно регулируется вопрос предоставления статуса безработного внутренне перемещенным лицам, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.



Кроме того, максимальный размер пособия по безработице составит не более полутора минимальных заработных плат. Эти выплаты будут предоставляться без личного посещения безработными центров занятости (при условии подтверждения намерения пребывания в уставе безработного любыми средствами коммуникации).



Что касается внутриперемещенных лиц, не имеющих необходимых документов, то им будет определяться размер пособия по безработице, согласно информации в реестрах и базах данных органов исполнительной власти.



Авторы законопроекта выступают за не лишение статуса безработного и продление ему выплат, если такое лицо находится на временно оккупированных территориях или на которых производятся боевые действия и не имеет возможности посещать центры занятости или общаться с работниками таких центров.



Отдельно нардепы хотят разрешили правительству вводить дополнительные виды государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, безработных и работодателей. В частности, предоставлять работодателю, трудоустраивающему безработных внутриперемещенных лиц, компенсацию расходов на оплату труда таким работникам; оказывать финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности безработным лицам, изъявившим такое желание.



Авторы законопроекта добавили, около 6,5 млн. человек потеряли рабочие места. В целом, 30% экономики Украины не работает из-за вооруженной агрессии России.