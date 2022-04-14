Посольство США обратилось к правительству РФ с требованием открыть все КПВВ на Донбассе

16:43 17 ноября Киев, Украина

Начиная с 10 ноября все КПВВ со стороны Украины открыты для свободного движения мирных жителей. Сегодня в социальной сети Facebook Посольство США в Украине обратилось к российскому руководству с требованием предоставить возможность простым жителям безпрепятственно получать пенсии и открыть границы со стороны РФ.



"Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства. Россия и ее приспешники должны прекратить препятствовать прогрессу на пути к миру за счет мирных жителей", - говорится в сообщении.





