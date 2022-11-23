Безопасность ЗАЭС: Гросси встретился с директором "Росатома"

Генеральный директор Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси обсудил с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
Об этом 23 ноября сообщается в официальном Twitter МАГАТЭ.
Об этом 23 ноября сообщается в официальном Twitter МАГАТЭ.
Ранее экспертная группа МАГАТЭ оценила степень ущерба , нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции.
В организации рассказали, что четыре эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям, которые находятся на объекте, были проинформированы руководством, а затем совершили большой визит на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, чтобы из первых рук оценить физические последствия обстрелов, что произошли вечером 19 ноября и 20 ноября. При этом Гросси отметил, что последний обстрел был одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы.
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