Бездарная экономическая политика РФ привела к драматическому росту цен в Крыму

Только с января 2021 года стоимость продуктовой корзины в Крыму увеличилась на 10%, что является следствием неэффективной экономической политики Российской Федерации.
В социальных сетях все больше появляется жалоб крымчан на подорожание продуктов, так например, цена свеклы на рынке составляет 152-182 руб. (57-67 грн.) за килограмм, тогда как в Херсоне ее цена начинается от 11 грн. (27 руб.).
Так, июньская стоимость продуктовой корзины составила 5 105 руб. (1917 грн.) что на 10% больше чем в 2020 году.
Российский “Минпром Крыма” объясняет, что "ситуация с продтоварами в Крыму не расходится с показателями по РФ", а подорожание связано исключительно с сезонным фактором.
Бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин убежден, что питаться на 5 тыс. рублей в месяц практически невозможно.
В социальных сетях все больше появляется жалоб крымчан на подорожание продуктов, так например, цена свеклы на рынке составляет 152-182 руб. (57-67 грн.) за килограмм, тогда как в Херсоне ее цена начинается от 11 грн. (27 руб.).
Так, июньская стоимость продуктовой корзины составила 5 105 руб. (1917 грн.) что на 10% больше чем в 2020 году.
Российский “Минпром Крыма” объясняет, что "ситуация с продтоварами в Крыму не расходится с показателями по РФ", а подорожание связано исключительно с сезонным фактором.
Бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин убежден, что питаться на 5 тыс. рублей в месяц практически невозможно.
Крымский экономический обозреватель Александр Басов посоветовал оккупационным властям попробовать прожить на эти 5 тысяч рублей хотя бы неделю, чтобы опуститься с небес на землю и осознать всю плачевность ситуации.
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