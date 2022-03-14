Бездарная экономическая политика РФ привела к драматическому росту цен в Крыму

"То количество продуктов, которые можно приобрести за эти деньги, это уровень физиологического выживания на пределе – по сути, это уровень нищеты и бедности", - сказал Кудюкин.

Крымский экономический обозреватель Александр Басов посоветовал оккупационным властям попробовать прожить на эти 5 тысяч рублей хотя бы неделю, чтобы опуститься с небес на землю и осознать всю плачевность ситуации.

“Сезонность цен на Крымском полуострове была всегда, но не это основная переменная, которая влияет на конечную стоимость. Она имеет сложную формулу расчета, которая неизвестна даже продавцам. Товар проходит через целую цепочку поставщиков, перекупов, и каждый из них закладывает туда свои интересы, обязательства и инфляционные ожидания, которые все более раскручиваются в РФ. Поэтому драматический рост цен в Крыму - это не сезонность, а результат бездарной экономической политики, которую проводит Кремль. Он всегда пытается бороться со следствием, а не с причиной”, – заявил Басов.