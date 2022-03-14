Бездарная экономическая политика РФ привела к драматическому росту цен в Крыму

12:59 18 июня Киев, Украина

Только с января 2021 года стоимость продуктовой корзины в Крыму увеличилась на 10%, что является следствием неэффективной экономической политики Российской Федерации.

В социальных сетях все больше появляется жалоб крымчан на подорожание продуктов, так например, цена свеклы на рынке составляет 152-182 руб. (57-67 грн.) за килограмм, тогда как в Херсоне ее цена начинается от 11 грн. (27 руб.).

Так, июньская стоимость продуктовой корзины составила 5 105 руб. (1917 грн.) что на 10% больше чем в 2020 году.

Российский “Минпром Крыма” объясняет, что "ситуация с продтоварами в Крыму не расходится с показателями по РФ", а подорожание связано исключительно с сезонным фактором.

Бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин убежден, что питаться на 5 тыс. рублей в месяц практически невозможно.
"То количество продуктов, которые можно приобрести за эти деньги, это уровень физиологического выживания на пределе – по сути, это уровень нищеты и бедности", - сказал Кудюкин.
Крымский экономический обозреватель Александр Басов посоветовал оккупационным властям попробовать прожить на эти 5 тысяч рублей хотя бы неделю, чтобы опуститься с небес на землю и осознать всю плачевность ситуации.
“Сезонность цен на Крымском полуострове была всегда, но не это основная переменная, которая влияет на конечную стоимость. Она имеет сложную формулу расчета, которая неизвестна даже продавцам. Товар проходит через целую цепочку поставщиков, перекупов, и каждый из них закладывает туда свои интересы, обязательства и инфляционные ожидания, которые все более раскручиваются в РФ. Поэтому драматический рост цен в Крыму - это не сезонность, а результат бездарной экономической политики, которую проводит Кремль. Он всегда пытается бороться со следствием, а не с причиной”, – заявил Басов.