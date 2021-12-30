Без самоизоляции и "Дій вдома": Кабмин упростил процедуру пересечения КПВВ

15:20 30 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ.



Теперь жителям этих территорий не нужно устанавливать приложение "Дій вдома" для мониторинга при въезде-выезде с ВОТ и не нужно проходить самоизоляцию как при путешествиях за границу.



С 30 декабря граждане, желающие пересечь админграницу в Крыму или КПВВ, будут проходить бесплатное ПЦР-тестирование на Covid-19. Соответствующее постановление правительство внесло вместе с рядом изменений в нормативные акты, регулирующие передвижение граждан с ВОТ и ограничительные карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Правительство упростило процедуру пересечения КПВВ и админграницы для граждан с временно оккупированных территорий (ВОТ) Донбасса и Крыма.Об этом сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ.Теперь жителям этих территорий не нужно устанавливать приложение "Дій вдома" для мониторинга при въезде-выезде с ВОТ и не нужно проходить самоизоляцию как при путешествиях за границу.С 30 декабря граждане, желающие пересечь админграницу в Крыму или КПВВ, будут проходить бесплатное ПЦР-тестирование на Covid-19. Соответствующее постановление правительство внесло вместе с рядом изменений в нормативные акты, регулирующие передвижение граждан с ВОТ и ограничительные карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса.

"...Требования обязательно устанавливать приложение "Дій вдома" очень усложняло жизнь украинцев, вынужденно находящихся под оккупацией. Более того, таким отношением их официально приравняли к иностранцам, что, на мой взгляд, недопустимо, ведь линия разграничения не является госграницей. Это был лишний барьер в процессе полноценной реинтеграции наших граждан в современном украинском социуме. И мы убрали эту преграду", - пояснила Верещук.

В сообщении ТКГ также говорится, что из всех бесплатно протестированных украинцев, пересекавших КПВВ, только 0,28% имели положительный результат, поэтому в Минреинтеграции подняли вопрос об отмене требований обсервации. Кроме того, жители временно неподконтрольных Украине территорий жаловались на неравное отношение к ним как к гражданам Украины в вопросе правил пересечения админграницы.



В июле этого года правительство также приняло решение предоставлять жителям Донецкой, Луганской областей и Крыма транспорт, если они пересекают КПВВ без авто. Перевозки постановили выполнять в пределах подконтрольной правительству территории Украины от КПВВ к линии соприкосновения и обратно.