Без России и Китая: Байден открыл «Саммит за демократию»

Глава США Джо Байден открыл Саммит за демократию, который должен стать его главным геополитическим проектом, призванным реанимировать идею американского лидерства на основе демократических ценностей.
В саммите принимают участие 110 государств-участников, Россия и Китай не получили приглашения.
Открывая саммит Баден заявил, что демократия во всем мире «столкнулась с неослабевающими и тревожными вызовами».
В саммите принимают участие 110 государств-участников, Россия и Китай не получили приглашения.
Открывая саммит Баден заявил, что демократия во всем мире «столкнулась с неослабевающими и тревожными вызовами».
Байден призвал мировых лидеров взять на себя конкретные обязательства в сфере защиты демократии. Соединенные Штаты обещают реализовать программу стоимостью 424 млн долларов, направленную на защиту свободы прессы, борьбу с коррупцией и поддержку свободных выборов во всем мире.
По словам Байдена, через Агентство США по международному развитию планируют учредить фонд в поддержку журналистов-расследователей в случае исков, которые призваны помешать им осуществлять их работу. США также планируют помочь объединению направленных против коррупции мер в гражданском обществе, СМИ, науке, защитить обличителей и способствовать искоренению отмывания средств.
По словам Байдена, через Агентство США по международному развитию планируют учредить фонд в поддержку журналистов-расследователей в случае исков, которые призваны помешать им осуществлять их работу. США также планируют помочь объединению направленных против коррупции мер в гражданском обществе, СМИ, науке, защитить обличителей и способствовать искоренению отмывания средств.
Байден также упомянул поддержку участия женщин и девушек в общественной жизни, содействие общине ЛГБТ по участию в демократических институтах, продвижении реформ в области защиты труда и т.д.
Президент США также указал о планах запустить инициативы, позволяющие Государственному департаменту США и Агентству США по международному развитию в случае необходимости оперативно направлять средства в поддержку "партнеров, работающих на демократических передовых по всему миру".
Саммит рассматривается как возможность Байдена мобилизовать поддержку против растущего авторитарного влияния России и Китая, как он это воспринимает, заявила профессор политологии в Колледже Уэлсли Стейси Годдард.
На прошлой неделе посол России в Вашингтоне и его китайский коллега опубликовали общую статью, в которой осудили саммит как «очевидный продукт менталитета холодной войны».
В преддверии начала саммита спикер МИД Китая Чжао Лицзянь также заявил , что США пренебрегают демократией и обратил внимание на высокую смертность, заболеваемость из-за COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, зарубежные военные операции Америки, и назвал США "честными из-за цветных революций".
Президент США также указал о планах запустить инициативы, позволяющие Государственному департаменту США и Агентству США по международному развитию в случае необходимости оперативно направлять средства в поддержку "партнеров, работающих на демократических передовых по всему миру".
Саммит рассматривается как возможность Байдена мобилизовать поддержку против растущего авторитарного влияния России и Китая, как он это воспринимает, заявила профессор политологии в Колледже Уэлсли Стейси Годдард.
На прошлой неделе посол России в Вашингтоне и его китайский коллега опубликовали общую статью, в которой осудили саммит как «очевидный продукт менталитета холодной войны».
В преддверии начала саммита спикер МИД Китая Чжао Лицзянь также заявил , что США пренебрегают демократией и обратил внимание на высокую смертность, заболеваемость из-за COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, зарубежные военные операции Америки, и назвал США "честными из-за цветных революций".
Отвечая на заявления, что саммит вносит раскол, Псаки сказала, что США будут всегда работать над укреплением демократии во всем мире.
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