Без России и Китая: Байден открыл «Саммит за демократию»

09:07 10 Декабрь Киев, Украина





В саммите принимают участие 110 государств-участников, Россия и Китай не получили приглашения.



Открывая саммит Баден заявил, что демократия во всем мире «столкнулась с неослабевающими и тревожными вызовами». Глава США Джо Байден открыл Саммит за демократию, который должен стать его главным геополитическим проектом, призванным реанимировать идею американского лидерства на основе демократических ценностей.В саммите принимают участие 110 государств-участников, Россия и Китай не получили приглашения.Открывая саммит Баден заявил, что демократия во всем мире «столкнулась с неослабевающими и тревожными вызовами».

«Мы находимся в переломном моменте. Позволим ли мы бесконтрольное продолжение сворачивания гражданских прав и демократии?», – заявил Байден

Байден призвал мировых лидеров взять на себя конкретные обязательства в сфере защиты демократии. Соединенные Штаты обещают реализовать программу стоимостью 424 млн долларов, направленную на защиту свободы прессы, борьбу с коррупцией и поддержку свободных выборов во всем мире.



По словам Байдена, через Агентство США по международному развитию планируют учредить фонд в поддержку журналистов-расследователей в случае исков, которые призваны помешать им осуществлять их работу. США также планируют помочь объединению направленных против коррупции мер в гражданском обществе, СМИ, науке, защитить обличителей и способствовать искоренению отмывания средств.

Байден также упомянул поддержку участия женщин и девушек в общественной жизни, содействие общине ЛГБТ по участию в демократических институтах, продвижении реформ в области защиты труда и т.д.



Президент США также указал о планах запустить инициативы, позволяющие Государственному департаменту США и Агентству США по международному развитию в случае необходимости оперативно направлять средства в поддержку "партнеров, работающих на демократических передовых по всему миру".



Саммит рассматривается как возможность Байдена мобилизовать поддержку против растущего авторитарного влияния России и Китая, как он это воспринимает, заявила профессор политологии в Колледже Уэлсли Стейси Годдард.



На прошлой неделе посол России в Вашингтоне и его китайский коллега опубликовали общую статью, в которой осудили саммит как «очевидный продукт менталитета холодной войны».



В преддверии начала саммита спикер МИД Китая Чжао Лицзянь также заявил , что США пренебрегают демократией и обратил внимание на высокую смертность, заболеваемость из-за COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, зарубежные военные операции Америки, и назвал США "честными из-за цветных революций".

"Как бы США ни скрывали это, миру уже давно известно их настоящее лицо - стремление мировой гегемонии под прикрытием демократии. Так называемый "Саммит в поддержку демократии" войдет в историю, как манипулятор и саботажник демократии", - также заявили на днях в МИД Китая .

Отвечая на заявления, что саммит вносит раскол, Псаки сказала, что США будут всегда работать над укреплением демократии во всем мире.