Без Мендель никак: теперь Юлия Мендель станет внештатным советником Ермака

19:02 08 июля Киев, Украина

На данный момент бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель находится в отпуске и работает над книгой Каждый из нас — Президент. По завершении отпуска она вернется в ОП в качестве внештатного советника Ермака и будет заниматься связями с иностранными изданиями.

Об этом сообщил изданию источник в Офисе президента.

"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо какое-то время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник в Офисе президента Украины, отметив, что уход Мендель с должности пресс-секретаря президента "был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.