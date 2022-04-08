Без Мендель никак: теперь Юлия Мендель станет внештатным советником Ермака

На данный момент бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель находится в отпуске и работает над книгой Каждый из нас — Президент. По завершении отпуска она вернется в ОП в качестве внештатного советника Ермака и будет заниматься связями с иностранными изданиями.
Об этом сообщил изданию источник в Офисе президента.
30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.
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