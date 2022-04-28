Бесплатную растаможку машин на еврономерах могут отменить в Украине

Верховная Рада может остановить бесплатное растаможивание авто во время военного положения.
В парламенте зарегистрирован законопроект №7311 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения, которым предлагается отменить освобождение от ввозной пошлины на импорт автомобилей и льготы для гуманитарной помощи.
Одним из соавторов законопроекта выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
При этом в пояснительной записке Даниил Гетманцев и Галина Третьякова сетуют на ввоз "целых трех тысяч авто" по льготной процедуре.
Данным законопроектом также предложено увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.
Ранее в интервью НВ Гетманцев заявлял: "Мало кто ищет машину для покупки во время войны, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи".
Одним из соавторов законопроекта выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
При этом в пояснительной записке Даниил Гетманцев и Галина Третьякова сетуют на ввоз "целых трех тысяч авто" по льготной процедуре.
Данным законопроектом также предложено увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.
Ранее в интервью НВ Гетманцев заявлял: "Мало кто ищет машину для покупки во время войны, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи".
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