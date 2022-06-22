Беспилотники нанесли авиаудары по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области россии

14:55 22 июня Киев, Украина

Дроны-камикадзе атаковали крупнейшую ростовскую нефтебазу, Новошахтинский завод нефтепродуктов, который связан с Медведчуком.

Момент атаки и взрыва на НПЗ сняли случайные очевидцы.

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Первый удар пришелся по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I), говорится в сообщении на сайте завода. В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки.



Второй удар был нанесен по объектам резервуарного парка сырой нефти. В результате удара оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло, говорится в заявлении НПЗ.



Расстояние от НПЗ до Украины (один из наиболее удаленных от свободной территории Украины участков границы) – около 11 км.



Новошахтинский завод нефтепродуктов построили в 2009 году, он производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.



Весной 2021 года журналисты "Схем" сообщали, что семья политика запрещенной уже партии ОПЗЖ Виктора Медведчука ранее владела этим заводом, который обеспечивал нефтепродуктами гибридную армию рф на Донбассе, но затем избавилась от него (предприятие попало под санкции Украины).