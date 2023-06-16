Беспилотники, мостоукладчики, пикапы: Германия обновила список военной помощи Украине

20:19 23 мая Киев, Украина

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 54 разведывательных беспилотника Vector, радиолокационная система и 34 пикапа.



Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.



В частности, в список вошли: