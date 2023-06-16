Беспилотники, мостоукладчики, пикапы: Германия обновила список военной помощи Украине

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 54 разведывательных беспилотника Vector, радиолокационная система и 34 пикапа.
Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.
В частности, в список вошли:
Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.
В частности, в список вошли:
- радиолокационная система воздушного наблюдения TRML-4D;
- 2 бронированных мостоукладчика Biber;
- 3 мобильные защищенные системы разминирования;
- 54 беспилотника-разведчика Vector;
- 8 антидронных систем;
- 6 машин для пограничных сил;
- сканер радиочастот;
- 2 грузовика 8x6 со сменным кузовом и 20 выдвижными платформами;
- 5 большегрузных автомобилей 8x8;
- 8 автомобилей другого типа;
- 34 пикапа;
- 8 грузовиков Zetros.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии