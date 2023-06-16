Беспилотники, мостоукладчики, пикапы: Германия обновила список военной помощи Украине

20:19 23 мая Киев, Украина

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли, в частности, 54 разведывательных беспилотника Vector, радиолокационная система и 34 пикапа.

Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.

В частности, в список вошли:
  • радиолокационная система воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 2 бронированных мостоукладчика Biber;
  • 3 мобильные защищенные системы разминирования;
  • 54 беспилотника-разведчика Vector;
  • 8 антидронных систем;
  • 6 машин для пограничных сил;
  • сканер радиочастот;
  • 2 грузовика 8x6 со сменным кузовом и 20 выдвижными платформами;
  • 5 большегрузных автомобилей 8x8;
  • 8 автомобилей другого типа;
  • 34 пикапа;
  • 8 грузовиков Zetros.